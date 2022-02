Resultatrapporterna har haglat tätt under de senaste dagarna, och tyvärr lever vi även i en tid där det är en nyhet att ett spel inte har försenats. En titel som är otroligt efterlängtad av många är uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild, och i Nintendos resultatrapport ser vi glädjande nog att de fortfarande planerar att släppa den i år.

Trots att spelet utannonserades för flera år sedan har vi fortfarande inte fått någon officiell titel på det. Detta är enligt Nintendo själva för att titeln avslöjar delar av handlingen som de inte vill släppa på än. Vi har tidigare hört rykten om att uppföljaren är tänkt att släppas i november i år, men tyvärr är "2022" det enda som resultatrapporten säger.

Om spelet ska släppas i år får vi åtminstone hoppas att det kommer lite ordentliga gameplay-trailers i en inte alltför avlägsen framtid. Vi har fått lite korta gameplay-klipp tidigare, men inget som gett oss en ordentlig uppfattning av hur spelet kommer att skilja sig från föregångaren.