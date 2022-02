Ghostwire: Tokyo utannonserades under E3 2019. Spelets före detta regissör Ikumi Nakamura sa då att spelet inte kommer vara ett överlevnadsskräck-spel likt Tango Gameworks tidigare titlar The Evil Within 1-2. Nu visar det sig att Ghostwire faktiskt började sin utvecklingsfas som just The Evil Within 3. Vissa av elementen ska även finnas kvar i spelet. Detta avslöjades av GamesSpot när de fick en förhandsvisning av spelet och en chans att prata med utvecklarna.

Nu är det förstås inte helt ovanligt att spel ändrar form under utvecklingen och det händer ju att de till och med ändra titel. Capcoms actionrökare Devil May Cry började ju till exempel som ett Resident Evil-spel, men ändrades om till ett eget IP på vägen. Samtidigt är det spännande att höra om hur utvecklingsfasen av spel går till.

Ghostwire: Tokyo släpps den 25:e mars till Playstation 5 och PC. Xboxspelarna får vänta lite till då spelet är tidsexklusivt på Playstation.