Path of Exile 2 har utannonserats och visats upp, men det innebär inte att föregångaren är död och begraven. Den lever och frodas, och i dagarna släpptes den senaste expansionen till pc, som går under namnet Siege of the Atlas. Konsolspelare får dock vänta lite, närmare bestämt till 9 februari.

Denna expansion fokuserar på spelets endgame och innehåller bland annat nya Atlassystem, ett nytt passivt färdighetsträd med över 600 färdigheter, pinnacle-bossar och givetvis massor av nya föremål att hitta och skapa. Handlingen kretsar kring att två nya Eldricht Horrors – Searing Exarch och The Eater of Worlds – hotar världen, och det faller på spelarna och officer Kirac att göra motstånd.

Utöver det finns det massor av andra nytillskott i expansionen, och ni kan ta en titt på den officiella sidan för att läsa mer om dem.