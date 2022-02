Releasedatumet för Hogwarts Legacy har varit en het potatis. Först försenades det från 2021 till 2022, och sedan ryktades det om ytterligare försening till 2023. Ett färskare rykte säger emellertid att 2022 står fast. Den självklara följdfrågan är: när under 2022 är det egentligen dags?

Det faktum att boken The Art and Making of Hogwarts Legacy släpps 6 september (tack, The Rowling Library) talar eventuellt för att spelet också släpps däromkring. 1 september markerar för övrigt skolstart på Hogwarts, så nog hade datumet passat bra. Vi får helt enkelt vänta och se.

Ryktet går om Hogwarts Legacy-demonstration i februari, så möjligen får vi snart svar.

Actionäventyret utvecklas av Avalanche Software (Disney Infinity-gänget) och äger rum under 1800-talet på trollkarlsskolan Hogwarts. Formaten som gäller är pc, Playstation och Xbox.