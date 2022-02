I augusti förra året rapporterade Rockstar att Grand Theft Auto V sålts i hissnande 150 miljoner exemplar. Men trots att spelet fyller tio(!) år nästa år, säljer det fortfarande som glass på stranden, och i den senaste resultatrapporten säger Take-Two att denna siffra nu höjts till över 160 miljoner.

En helt fantastisk siffra, och då ska man även tänka på att next gen-versioner av spelet är på väg. Dessa bjuder uppskruvad grafik och släpps till Playstation 5 och Xbox Series X/S den 15 mars i år. Hur många next gen-ägare som ännu inte lirat spelet eller som är villiga att köpa det igen återstår att se, men vi kan nog räkna med ytterligare några sålda miljoner ex.

Samma datum som next gen-versionerna kommer även en fristående version av GTA Online, vilket sannolikt kommer att göra Rockstars kassako ännu koigare.