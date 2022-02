23:00 imorgon, onsdag, är det dags för årets första Nintendo Direct. Det blir "omkring" 40 minuters spelfest där man "främst" fokuserar på titlar som släpps under första halvan av 2022.

Bland starka kandidater hittar vi exempelvis Triangle Strategy, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp och Kirby and the Forgotten Land. Men då man alltså "främst" ska visa spel från första halvan gläntar man på dörren till resten av 2022. Här hittar vi, som bekant, uppföljaren till Breath of the Wild. Vem vet? Kanske är det dags för spelet att få en ordentlig titel. Det vore onekligen på tiden.

Splatoon 3, Bayonetta 3 och Mario + Rabbids: Sparks of Hope är andra spel som kan dyka upp. Klart är i alla fall att du ska dyka upp klockan 23:00 imorgon här, om du vill ha Switch-mys.