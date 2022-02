Den här gången ropar vi inte varg – eller så är det bokstavligen det vi gör? Rättare sagt är det Geoff Keighley som avslöjar att vi under onsdagen, klockan 19:00, via Twitch kommer tas med "bakom kulisserna" av arbetet med The Wolf Among Us 2. Ettan gick i mål under 2014 men på grund av "skäl" (så som Telltale-död och -återuppståndelse) har väntan på tvåan dragit ut på tiden.

Om "bakom kulisserna" inte räcker (och nej, det gör det inte) så tillägger Keighley att vi kommer att få en sprillans ny trailer. Man tackar. The Wolf Among Us 2 äger rum ett halvår efter originalet.