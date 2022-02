En pengasugen person maskerad bakom en Sonic the Hedgehog mask försökte förra veckan råna en bank i staden Deland i Florida, rapporterar lokaltidningen The West Volusia Beacon. Rånaren stormade in i lokalen, drog fram en hammare och krävde pengar av en anställd. För att understryka kravet slog rånaren hammaren upprepade gånger i en glasruta mellan honom och den stackars bankarbetaren.

Då ingrep en annan medarbetare, och rånaren gav upp och tog till flykten. Inga pengar stals och de anstälda klarade sig utan fysiska skador. Polisen tog upp jakten på rånaren men har såvitt känt fortfarande inte fått tag på den. Vilket överraskar ingen, eftersom den Sonic-liknande kanaljen flydde till fots...