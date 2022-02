Förra året hörde vi rykten om att en remaster av Playstation-klassikern Chrono Cross var på väg, och nu har vi till slut fått det bekräftat. En trailer visades under gårdagens Nintendo Direct, men Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition kommer även att släppas till pc, Playstation 4 och Xbox One, samt till Series X/S och Playstation 5 via bakåtkompatibilitet.

Sett till det grafiska kan vi vänta oss 3D-modeller i HD-upplösning, tillsnyggade bakgrunder och snyggare karaktärsporträtt. Hur mycket jobb Square Enix lagt ner är svårt att säga, men baserat på det något utsmetade utseendet hos de nya bakgrunderna verkar det som att de tagit hjälp av AI för att göra många texturer mer högupplösta. Vill man hellre lira med den gamla grafiken ska det även gå att slå av nymodigheterna.

Spelmekaniskt vankas det också lite nyheter, bland annat i form av möjligheter att stänga av och på strider, diverse inställningar för att göra striderna enklare samt en funktion för automatiska strider. Spelet kommer dessutom att inkludera det textbaserade äventyret Radical Dreamers – Le Trésor Interdit.

Remastern släpps 7 april.