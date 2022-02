Nattens Nintendo Direct gav oss inget releasedatum för Zelda: Breath of the Wild 2 - suck. Det ringar å andra sidan in releasen till årets andra halva, eftersom det ska släppas 2022 och gårdagens show handlade om Switch-spel för årets första halva. Det här är vad som visades.

Xenoblade Chronicles 3

I tredje delen av Monolith Softs RPG-saga spelar du som Noah och Mio i kamp mot fienden. Xenoblade Chronicles 3 släpps till Switch i september 2022. Här kommer premiärtrailern.

Mario Kart 8 Deluxe

48 ytterligare banor släpps som betalt dlc utspritt under en längre period. Det blir sex paket med åtta banor i varje, och det första släpps den 18 mars. Priset är 25 dollar (ca 250 kr gissningsvis) och du kan bara köpa allt i ett paket. Alternativt ingår det om du prenumererar på Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Det lutar åt att många (alla?) banor kommer från äldre Mario Kart-spel. Paketen släpps ända fram till slutet av 2023 - vilket grusar hoppet om ett nära förestående Mario Kart 9.

Portal: Companion Collection

De båda Portal-spelen samlade i ett paket som släpps till Nintendo Switch någon gång under 2022. Grattis, Switch-ägare.

Splatoon 3

Splatoon-serien är ganska ensamt om att hålla multiplayer-fanan högt för Switch, men det gör det med den äran - del två var riktigt bra. Och nu har trean äntligen fått något som liknar ett datum - någon gång sommaren 2022 är det dags för fortsättningen.

Triangle Strategy

Rollspelet släpps den 4 mars, och här är den (kanske) sista trailern innan dess.

Mario Strikers: Battle League

Tredje omgången arkadig fotboll till Nintendos maskiner släpps i sommar. Premiär den 10 juni.

No Man's Sky

Den först utskällda men sen återupprättade rymdäventyraren släpps till Switch under sommaren.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

24 juni är det dags.

Kirby and the Forgotten Land

Släpps 25 mars.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Släpps 8 april.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Chrono Chross: The Radical Dreamers