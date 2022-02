Windbound är gratis just nu i Epic Games Store. Ett vackert havsäventyr som dessvärre fick mediokra omdömen av kritikerna, liksom spelarna på Steam, när det släpptes sommaren 2020. Det låter förstås inte särskilt upplyftande, men gratis är trots allt en hyfsat "billig" inkörsport.

Från och med nästa torsdag blir det ett betydligt säkrare gratiskort. Då får vi nämligen Josef Fares speldebut Brothers: A Tale of Two Sons i gratisform. Fares har sedan debuten släppt både hyggliga A Way Out och fantastiska It Takes Two, men det var alltså med Brothers det började.

Och FZ-betyget? Högsta möjliga.