Efter en herrans massa om och men har Uncharted-filmen till slut haft premiär, åtminstone på vissa håll i världen. I Sverige får vi vänta till i morgon medan amerikanarna måste hålla sig till tåls till den 18:e, men i länder som Storbritannien, Spanien, Ryssland och Saudiarabien visas redan filmen.

Rent intäktsmässigt ser Uncharted ut att prestera okej, enligt Variety, och uppskattas till exempel ligga 18 % före Black Widow och 21 % före Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, som också haft premiär under pandemin. Filmen kostade 120 miljoner dollar att producera, och hittills har den dragit in 21,5 miljoner dollar.

Sett till recensionerna ser det kanske inte lika hett ut, även om omdömen i princip är i linje med vad man kan vänta sig av en sån här film. Rotten Tomatoes-betyget ligger i skrivande stund på 51 %, och många verkar överens om att det är en underhållande matinéfilm som inte direkt aspirerar att vara något mästerverk.