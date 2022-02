Det vore en lögn att kalla Ubisofts hantering av Might & Magic för en succé. De tryckte på reboot-knappen i och med Dark Messiah of Might and Magic och Heroes of Might and Magic V, men på senare år har det inte hänt särskilt mycket alls. Might & Magic X: Legacy fick vi 2014 och ett år senare släpptes buggiga Might & Magic Heroes VII. Bortsett några spinoffs har det sedan varit tyst.

Men nu: nya tag! VGC skriver att Ubisoft söker efter någon som kan sköta marknadsföringen av ett nytt Might & Magic av AAA-snitt. Med tanke på seriens vitt skilda profiler – rollspel, action, turordningsstrategi – är vi förstås mycket nyfikna på vad för slags spel det gäller. Av annonsen att döma är det Ubisoft Shanghai som ror skutan, och de har bland annat hjälpt till med Far Cry.