Det verkar som att vi kommer att få återvända till Rapture, men kanske inte i den form vi hade väntat oss eller föredragit (men vi har å andra sidan även modden till Half-Life: Alyx). Anledningen är att Netflix meddelat att de tillsammans med 2K och Take-Two Interactive ska ta fram en filmatisering av Bioshock-serien.

Med utannonseringen följde en bild av en big daddy och en little sister, som verkligen påminner oss om vilken potential Rapture har som skådeplats för en skräckrulle.

Detta är dock inte första gången det funnits aspirationer att göra Bioshock till film. Runt 2009 hade Pirates of the Caribbean-regissören Gore Verbinsky planer på en, men ska ha fått avslag eftersom den var barnförbjuden och skulle kosta för mycket att producera. En annan regissör togs då in, men Bioshock-pappan Ken Levine kände inte att det funkade och lade ner projektet.

Enligt Variety ska denna nya Bioshock-film ännu inte ha någon regissör eller rollista, och vi vet heller inte vilken åldersgräns de siktar på. Hur som helst kan vi nog vänta oss att huvudkaraktären Jack kommer att prata betydligt mer i filmen än han gjorde i spelet.