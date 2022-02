Fram med saltkaret, det är ryktesdags. Mad Max-spelet från svenska Avalanche Studios gick hem hos en hel del när det kom under 2015, även om det fick relativt ljumma betyg. Många har dock hoppats på en uppföljare, och det verkar som att det inte är helt uteslutet. Tidigare under månaden lade nämligen forskaren Wendy W Fok upp en tweet som tog upp just Mad Max 2.

Hon har alltså varit på besök hos Avalanche i New Work och där blivit erbjuden att skanna sitt utseende för att inkluderas som rebell i Mad Max 2. Observera dock att detta inte tycks ha hänt nyligen, utan "before times" – antingen länge sedan eller möjligtvis innan covid bröt ut. Även om Avalanche jobbade på ett Mad Max 2 vid tillfället är det med andra ord inte säkert att de fortfarande gör det, eftersom spelprojekt läggs ner titt som tätt.

Avalanche har ännu inte sagt något om tweeten och den ligger fortfarande kvar, men huruvida det är ett bra eller dåligt tecken är oklart. Vi håller hur som helst tummarna för att galne Max får komma tillbaka.