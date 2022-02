Än så länge har vi bara en officiell bild och lite smygtagna inspelningsfoton från HBO:s The Last of Us-serie. Vi vet heller inte när den ska börja sändas, men en av skådespelarna – Gabriel Luna – sa i slutet av förra året att den skulle komma "förr snarare än senare".

Om man trodde att "förr" innebar 2022 så hade man dock fel. I en intervju med Deadline säger Casey Bloys från HBO att den inte kommer att sändas under 2022. Inspelningarna är inte ens klara och pågår just nu i Kanada, och Bloys tror att serien kommer att visas under 2023. Som plåster på såren säger han dock att han sett några tidiga avsnitt och att de ser fantastiska ut – han hade å andra sidan inte kunnat säga mycket annat.

I rollerna som Joel och Ellie ser vi som bekant Pedro Pascal och Bella Ramsey, medan Nick Offerman knipit rollen som Bill och Merle Dandridge gör rollen som Marlene, som hon även gav rösten till i spelen.