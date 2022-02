72 procent av de kinesiska användarrecenioner av Total War: Warhammer 3 är negativa. detta enligt branschanalytiker som har tittat på siffrorna. Detta trots att spelet generellt mottagits mycket postivit i övriga världen.

Anledningen ska enligt en analytiker vara att man är missnöjda med hur spelet har marknadsförts i Kina.

Three Kingdoms, den semihistoriska titeln som släpptes 2019, togs emot mycket väl i Kina, och ledde till ett stort inflöde av nya Total War-spelare. Således var förhandsbokningarna stora inför Warhammer 3, som ju innehåller en fraktion, Grand Cathay, som är baserad på kinesisk mytologi.

Men tydligen har det bredare grepp som tagits på markansföringen, där man inte bara riktat in sig på fansen, väckt missnöje: tydligen har man använt sig av influerare som inte varit intresserade av serien, och som till och med spoilat innehållet. Fansen rasade mot att dessa fick spelet tidigt, trots att de uppenbarligen inte är fans. Och missnöjet fokuserades till Steams användarrecensioner.

