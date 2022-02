Skull and Bones vara eller icke vara har varit ett frågetecken under bra många år nu. Det sägs ha kostat Ubisoft runt en miljard kronor att utveckla, vilket är en trolig anledning till att de inte varit sugna på att bara lägga ner projektet. I ett samtal med investerare igår berättade Frédérick Duguet (via GI) från Ubisoft att spelet fokuserar på multiplayer och att de är nöjda med framstegen hittills, trots att det varit under utveckling så länge.

Släppdatumet då? Duguet uppgav att de siktar på att släppa Skull and Bones under nästa räkenskapsår, vilket innebär någon gång mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023. Spelet har dock skjutits upp ett otal gånger, så det är nog bäst att ta detta med en nypa havssalt.

I september läckte lite påstådda uppgifter ut om spelet, vilka bland annat inkluderade att vi kommer påbörja vår resa på den Indiska oceanen med bara en flotte och sedan jobba oss upp mot mer respektabla skutor. Det ska finnas gott om sätt att skräddarsy sina skepp, och enligt källorna som hänvisades till då var spelet i gott skick och hade bra strider.