I början av månaden kunde vi rapportera att Supermassive Games varumärkesskyddat inte mindre än fem nya spel med tillhörande logotyper. Det rörde sig om The Craven Man, O Death, Directive 8020, Intercession och Winterfold, och samtliga är delar i deras The Dark Pictures-serie. För några dagar sedan ansökte de dock om ytterligare ett varumärkesskydd, denna gång för något vid namn "The Quarry", och det tycks inte finnas några kopplingar till The Dark Pictures.

VGC har även lyckats gräva fram lite ytterligare information, som säger att de planerar att släppa spelet redan i år och att det är 2K som ska ge ut det. Men roligare än så blir det inte i dagsläget, för någon annan information har vi inte. Men av namnet att döma kan vi nog sluta oss till att spelet kommer ha något att göra med ett stenbrott ...

Den senaste delen i The Dark Pictures Anthology var House of Ashes. Fredrik gillade det och delade ut en trea i sin recension, men sa även att det börjar kännas lite väl bekant vid det här laget. Nästa spel heter i sin tur The Devil in Me och ska komma någon gång i år.