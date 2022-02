Att Assassin's Creed Valhalla varit en riktig kassako för Ubisoft visste vi redan, men nu har vi fått en lite mer specifik siffra att förhålla oss till. I ett samtal med investerare uppger vd:n Yves Guillemot att intäkterna från spelet klämde sig över drömgränsen en miljard dollar i intäkter – ca 9,34 miljarder kronor – i december 2021.

Detta inkluderar med största sannolikhet även intäkterna från de expansioner som släppts, som Siege of Paris, och tack vare spelets popularitet blir det ännu mer av den varan. Expansionen Dawn of Ragnarök är ju på intåg, och tidigare under månaden fick vi en bättre bild av vad den kommer att handla om i en sex minuter lång video. Där kommer att få lira som Odin, som befinner sig i Svartalfheim för att rädda sin son.

Något annat som vi eventuellt kan se fram emot – om ryktena går att lita på – är ett mindre Asssassins's Creed-spel som sägs ha större fokus på smygande och utspela sig i Bagdad.