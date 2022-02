I en livestream förra veckan berättade CD Projekt Red att patch 1.5 till alla plattformar såväl som uppdateringarna till next gen-konsolerna nu finns tillgängliga. Patch-loggen var lång och omfattande, och för gemene man synes där en hel rad så kallade ”quality of life”-förbättringar. Men hur står sig då next gen-versionerna rent tekiskt?

Grafikdruiderna på Digital Foundry har såklart gått igenom allt i minsta detalj. Man analyserar fram-rate och grafik i allmänhet, men även konsolernas laddningstider och ray tracing.

Vill du snacka Cyberpunk? Kommentera här i kommentarsfältet, eller ge dig in i den mörka värld som är Den Officiella Cyberpunk-tråden här på FZ.