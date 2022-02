Bethesda har i en utvecklarvideo avslöjat vart Fallout 76 är på väg. Spelet har kommit ganska långt från det buggiga hätrke vi recenserade //https://www.fz.se/recension/278388-fallout-76// 2018, och det är tydligt att skaparna inte har någon avsikt att låta spelet tyna bort.

Under det kommande året siktar man in sig på fyra större uppdateringar, en per kvartal.

Bland innehållet märks Invaders From Beyond där Appalachia-territoriet invaderas av rymdvarelser. En ny Fallout Worlds-uppdatering är också på gång, såväl som nya public events, belöningar och kanske ett besök till det ikoniska Fallout-landmärket The Pitt. The Pitt, eller det som är kvar av Pittsburgh, sågs senast i en expansion till Fallout 3.

Mot slutet av året ska spelarna få besök av "The Fizziest Show on Earth” i form av Nuka-World on Tour. En hel del kommer alltså att hända. Spana in videon för fler detaljer, och kolla in schemat nedan.