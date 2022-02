Som ett brev på posten har vi varje år fått ett nytt Call of Duty – det är sedan gammalt. Men viskningar i spelbranschen hävdar att traditionen kan få ett abrupt uppehåll nästa år. Det är ständigt grävande Jason Schreier på Bloomberg som säger att Activision Blizzard kommer att skjuta upp vad som skulle ha blivit nästa års spel.

Anledningen är helt enkelt det ljumma mottagande som seriens senaste tillskott – Call of Duty: Vanguard – fick när det kom förra året. Släppet uppgavs vara 40 % sämre än 2020:s CoD-spel i Storbritannien. Källorna som Schreier pratat med uppgav dock att beslutet inte har något att göra med Microsoft-affären. Tomrummet som detta medför ska fyllas med andra projekt, inklusive en ny free-to-play-titel.

Men även om det inte blir något Call of Duty nästa år så vankas det dock ett i år. Tidigare under månaden fick vi veta att det blir Call of Duty: Modern Warfare 2, som alltså är en uppföljare till den reboot som släpptes 2019. Det är återigen Infinity Ward som står för utvecklingen, vilket torde innebära att det är Treyarch som står för den del som nu sägs ha blivit uppskjuten.