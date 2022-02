Igår öppnades dammluckorna och Elden Ring-recensionerna strömmade ut. Här på FZ publicerade vi den första delen av Joakim Kilmans recension (väldigt spoiler-fri), och efter att ha tillbringat ännu fler timmar i The Lands Between kommer han imorgon att leverera den avslutande delen och därmed även betyget. På andra håll har siffrorna redan rullat in, och de är höga – riktigt höga.

I skrivande stund har det ett samlat betyg på 96/100 på Opencritic, vilket placerar dig på andra plats efter Super Mario Odyssey, som har 97. Långt ifrån alla recensioner har dock publicerats, så det är fullt möjligt att poängen kan gå både upp och ner. Men oavsett vad som sker med siffran så verkar spelmedierna vara rörande överens om att Elden Ring är ett riktigt, riktigt bra spel.

Vi vanliga dödliga för lov att hålla oss till tåls till inatt innan vi börjar spela, och i Sverige blir spelet upplåst klockan 00:00 den 25 februari på samtliga plattformar. Kommer du att sitta uppe i kväll?