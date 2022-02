Teslas underhållningssystem har vi skrivit om tidigare. Senast om hur det blev trubbel sedan elbilsmärket lagt till spel i sin mjukvara inne bilarna så att passagerarna ska kunna ha underhållning under färden. Bland andra titlar har man kunnat spela Sonic, Cuphead och Fallout Shelter i bilarna. Men myndigheterna reagerade såklart, och förbjöd spelande under körning (!). Problemet var bara att USA tillåter självkörande bilar, vilket gjorde att de uppstod en lucka i regleringen. Men allt det är nu löst, spelande hör inte hemma när bilen är i röelse.

Nu twittar Elon Musk om att Steam kan komma att implementeras i Infotainment-systemet.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.