Steam Deck släpptes har officiellt släppts, men långt ifrån alla kommer att få sina maskiner i denna första vända. De flesta som förhandsbokat har beräknade leveransdatum om flera månader, och bokar man idag ... får man lov att vara tålmodig. Valve ser dock positivt på själva produktionen.

I ett samtal med IGN säger Valve-designern Lawrence Yang att de under den första månaden väntar sig producera tiotusentals enheter och att denna siffra kommer att öka till hundratusentals under den andra månaden. Därefter kommer produktionstakten att öka ytterligare. Han vill dock inte släppa på hur många förhandsbokningar de fått in i dagsläget, men som väntat är de nöjda med siffrorna.

Har man redan förhandsbokat kan man kontrollera vilka spel i ens Steam-bibliotek som är kompatibla med Steam Deck här. Väntar man hellre på en eventuell uppföljare till enheten så kan man istället glädjas åt att Valve redan nu har börjat planera den.