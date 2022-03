Förra året fick vi reda på att den gamla arkadklassikern The House of the Dead ska släppas som remake. Dessvärre utannonserades det enbart till Switch, men nya rön pekar mot att det troligen ska komma till åtminstone en annan plattform.

Det är ESRB som har åldersmärkt en version av spelet till Googles spelstreamingtjänst Stadia. Det flaggas för "blood and gore, partial nudity, violence", vilket resulterat i åldersmärkningen 17+. Vi har inte sett någon officiell utannonsering av en Stadia-version, men om ESRB åldersmärkt den är det högst troligt att den faktiskt existerar.

Kan en Stadia-version även innebära att fler format blir aktuella? Den som lever får se. The House of the Dead: Remake skulle ha släppts förra året, men blev uppskjuten till någon gång under 2022.