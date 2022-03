Ghostwire: Tokyo släpps inte förrän i slutet av månaden, medan redan nu kan man börja leva sig in i världen. Detta via den visuella romanen The Corrupted Casefile, som nu är släppt till Playstation 4 och 5, medan den kommer till pc 8 mars. Som grädde på moset är den helt gratis, så är man osäker på spelet kanske den kan övertyga en.

Den visuella romanen följer karaktären KK och resten av gruppen som utreder övernaturliga fenomen. Staden är utsatt för en serie mystiska försvinnanden, men det är givetvis bara toppen på isberget. Berättelsen låter oss lära oss mer om de olika medlemmarna i teamet och knyta band till dem innan det faktiska spelet släpps.

Rent visuellt ser den riktigt häftig ut, och kombinerat med svängig musik och det faktum att den är gratis känns det givet att testa. Passa även på att läsa Fredriks förhandstitt. Det faktiska spelet släpps 25 mars till Playstation 4/5 och pc.