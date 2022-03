Efter succéstarten förra månaden (med tillhörande långa serverköer) får Lost Ark snart nytt innehåll. I mars släpps både nytt innehåll och ett gäng buggfixar. Vilket datum de släpps meddelas senare och då får vi också hela ändringslistan. Det kommer också en roadmap som stakar ut riktningen de närmaste månaderna. Men redan nu får vi veta lite om vad som väntar.

Det vankas mer storymaterial. Kadan är en ny storyline med nya quests och du kommer då besöka öarna Isteri och Illusion Bamboo. För detta krävs att du klarat kontinenten Feiton och tre quests, och din item-nivå bör vara minst 1 100. Vidare blir det nytt engame-material form av Abyss Raids. Det är tidsbegränsade strider mot starka monster och gjort för åtta spelare. Mer om båda dessa innehållsuppdateringar läser du här.

På uppdateringsfronten meddelas att man eventuellt har en lösning på problem med matchmaking på Europa-servrarna. Den är under testning och om den funkar bra meddelas det så fort som möjligt. Man pratar också om fortsatt långa köer till Europaservrarna. Det är svårt att få in fler spelare där och fler servrar kan inte läggas till, så utvecklarna försöker göra upplevelsen så bra som möjligt för de som faktiskt kommer in, säger man. Det, och en del andra uppdateringsnyheter, har du här.

Free to play-MMO:t Lost Ark lockade 1,3 miljoner Steam-spelare samtidigt kort efter premiären den 11 februari. Siffran har förstås sjunkit sedan dess, men med cirka 550 000 spelare samtidigt nyss och ungefär 800 000 - 900 000 som mest per dygn den senaste veckan är det fortfarande en kraft att räkna med.