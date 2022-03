En upphottad version av House of the Dead kommer släppas till Nintendo Switch i april. Det är Forever Eentertainment som tolkar den klassiska titeln till det portabla formatet. I trailern här nedan kan vi se att de håller sig rätt nära originalet med all som hör till, även de (fantastiskt) dåliga röstskådespelarna.



The House of the Dead släpptes I arkadhallarna 1996. Uppföljaren kom även till Sega Saturn, Dreamcast och PC. Nu får vi alltså chansen att uppleva originalet på Switch i en lite högre upplösning och andra förbättringar.