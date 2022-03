Upphottade versioner av House of the Dead 1 och 2 kommer släppas till Nintendo Switch i april. Det är Forever Eentertainment som tolkar de klassiska titlarna till det portabla formatet. I trailern här nedan kan vi se att de håller sig rätt nära originalet med all som hör till, även de (fantastiskt) dåliga röstskådespelarna.



The House of the Dead och The House of the Dead 2 släpptes I arkadhallarna 1996 och 1998. Det har senare släppts konsol-versioner till Sega Saturn, Dreamcast och PC. Nu får vi alltså chansen att uppleva dessa på Switch i en lite högre upplösning och andra förbättringar.