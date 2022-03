Ryktesdags igen, denna gång i TV-seriernas värld. Det är flera källor som rapporterar att Amazon Prime Video just nu för samtal med Sony angående att skapa en TV-serie av den arga spartanen Kratos äventy, alltså God of War.

Enligt Deadline ska källor ha uppgett att Mark Fergus och Hawk Ostby – skaparna av hyllade The Expanse – och Rafe Judkins – producent för den inte alls lika hyllade The Wheel of Time-serien – är inblandade i projektet. Amazon och Sony ska dock inte ha nått någon överenskommelse än, så det är inte garanterat att det blir något.

TV-serier baserade på spel har verkligen varit på tapeten på senare år. League of Legends-serien Arcane blev till exempel en storsuccé, och serier baserat på Halo, Nier: Automata och Fallout är också på väg, för att nämna ett fåtal.

Frågan är: Vem bör spela Kratos?