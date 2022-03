Snart har en månad gått sedan Lost Ark släpptes i väst, och användardata från Steam berättar att free to play-spelet är populärt. Det är just nu Steams tredje mest spelade titel, med uppemot 800 000 spelare samtidigt som mest per dag.

Sammanlagt har spelet nu haft över 20 miljoner spelare världen över, berättar ett pressutskick. Av dessa kommer mer än 10 miljoner från väst (Europa, Nord- och Sydamerika, Australien). Respektabla siffror, med eller utan en miljon avstängda bot-konton.

Lost Ark släpptes i Sydkorea sent 2019, och dryga två år senare letade sig MMORPG-titeln ut i väst. Recensioner ger spelet godkänt (det ligger kring 80 av 100 på betygssamlingssiterna), men det har också varit problem med långa serverköer.