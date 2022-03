Förra månaden pratade vi lite om vad Bethesda har planerat för Fallout 76 i år. Det blir dock på intet sätt slutet för deras inledningsvis utskällda satsning, för i en intervju på Ausgamers säger designchefen Mark Tucker att de har långt längre planer för spelet.

Tucker uppger att han just nu sitter och jobbar med en "roadmap" för spelet, och att den sträcker sig så långt som fem år in i framtiden. Han säger att det egentligen rör sig om två separata roadmaps – en på tre år och en på fem – och att saker och ting blir lite luddigare ju längre in i framtiden man kommer.

Med det inte sagt att spelet garanterat kommer att uppdateras med nytt innehåll i fem år till, men det är onekligen ett betryggande tecken för de som vill fortsätta sina äventyr i West Virginia.

Årets första stora uppdatering, Invaders from Beyond, är redan släppt och kretsar kring utomjordiska inkräktare. Senare i år väntar även expeditioner till området The Pitt såväl som besök på Nuka World-turnén, utöver andra, mindre event.