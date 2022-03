Mike Wilson är en av grundarna till den något okonventionella spelutgivaren Devolver Digital. Något som ligger honom varmt om hjärtat är främjandet av psykisk hälsa – han sitter bland annat i styrelsen för välgörenhetsorganisationen Take This – och nu har han beslutat att förbättra utbudet och tillgängligheten av spel som förbättrar just psykisk hälsa.

Detta ska ske i form av den nya spelutgivaren Deepwell, som han grundat tillsammans med robotikforskaren Ryan Douglas, som har erfarenhet från sjukvårdsindustrin.

Wilson säger sig ha sett vilka stora fördelar spel har haft för den psykiska hälsan, framförallt under pandemin. Problemet är att mainstream-spelen aldrig riktigt utnyttjat denna kraft till max eftersom de saknar medicinsk expertis, medan de som besitter denna expertis inte har förmågan att skapa spel som faktiskt är roliga samtidigt som de gagnar hälsan.

Deepwell ska både utveckla egna spel och agera utgivare åt andra, samtidigt som det även kan bli aktuellt att ge märkningar till existerande spel med bevisade hälsofördelar. Spelen ska fokusera på både psykisk och fysisk hälsa, men framförallt den förstnämnda. Inga spel har ännu utannonserats, men i slutet av våren ska de ha något att visa upp.

