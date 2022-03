A44 Games är tillbaka och vill återigen bjuda oss på ett action-rollspel. Till skillnad från deras tidigare alster, Ashen, har de dock valt en betydligt mer realistisk stil den här gången, baserat på utannonseringstrailern (renderad i spelmotorn). Det nya spelet går under namnet Flintlock: The Siege of Dawn, och precis som namnet antyder verkar det läggas stor tyngd vid flintlåspistoler.

Dörren till eftervärlden står på vid gavel, vilket innebär att den gamla världens gud kan släppa lös sin odöda armé i världen. Mänskligheten står dock inte försvarslös, utan har både krut och magi till handa. Vi spelar som Nor Vanek, vars följeslagare är den märkliga, hundliknande varelsen Enki, som verkar besitta en del användbara magiska förmågor.

Mer specifik information om spelmekaniken har vi inte, men ett av målen är att i den öppna spelvärlden samla ihop en grupp av sprängmedels- och vapenexperter som kallas för Blackstream Sappers.

Spelet ska släppas någon gång i år till pc, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5.