Betygen blev höga (FZ-recensionen läser du här), men spelarna sågar Gran Turismo 7 längs fotknölarna på Metacritic. Eller vad sägs om avgrundslåga 2,0 som i skrivande stund är snittet på Playstation 5. I historien har inget Sony-spel varit värre. Förmodligen stor missräkning för Sony.

Tidigare bottenskrap – så som Cool Boarders 2001 och World of Warriors – har emellertid bara en handfull användarbetyg. Gran Turismo 7 stämplar just nu in på 5 677 betyg. En ansenlig mängd.

Det framgår förstås inte hur många av dessa som faktiskt har spelat GT7. Det är också en faktor.

De flesta betygen har trillat in efter 17 mars då en kontroversiell patch släpptes som hux flux gjorde det ännu svårare att tjäna spelarvaluta i Gran Turismo 7. Detta trots att spelet redan tidigare fått kritik för mikrotransaktioner. Med i beräkningen vi också en serverhicka på ett dygn.

Hur Gran Turismo 7 ska rädda sitt anseenden efter den här starten är en svårlöst ekvation.