EA meddelar att deras reboot av golfsimulatorn EA Sports PGA Tour kommer att försenas ett helt år. Spelet som utannonseades våren 2021 skulle egentligen ha släppts nu i år, men golfsugna får alltså vänta, eller gå ut på riktiga banor och svinga sina klubbor i frustration.Det spekuleras i om spelet kommer att släppas lagom till 2023 års Masters.

Golfspelet kommer att innehålla alla de fyra stora turneringarna - the Masters (som alltid spelas på Augusta National Golf Club), U.S. Open, British Open och PGA Championship. Utöver dessa bjässar ska vi få se Players Championship, FedEx Cup Evian Championship of the LPGA and Ladies European Tour.

Senast EA gav ut ett golspel var 2015, då i form av Rory McIlroy PGA Tour, som drevs av Frostbite-motorn. Kanske mer välkänt är Tiger Woods PGA Tour 14 som kom 2013. Den serien ersatte 1998 just PGA Tour-serien som rullat sedan 1990.

Inga plattformar är utannonserade. Får!