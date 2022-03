Igår släpptes en ny firmware-uppdatering till PS5 som gav diverse förbättringar, men också olika oförutsedda konsekvenser. Bland annat rapporterar nu Elden Ring- GTA- och Vanguard-spelare att de har problem med att ansluta till servrarna.

I Elden Rings fall möts spelare av ett meddelande som säger att servern ”inte kan verifiera deras Playstation Plus-prenumeration”. Ungefär samtidigt låg spelet ner för underhåll så många antog att det var det som spökade, men Elden Rings sociala konton meddelade sedan att "the server maintenance for PlayStation/Steam will be prolonged".

Har du problem med något spel sedan uppdateringen? Dela med dig i kommentarsfältet.

Multiplayer servers for #ELDENRING

will undergo maintenance on March 23, 2022. It is expected to last about 1

hour.



Maintenance will begin at 1:00 AM PT | 08:00 UTC | 17:00

JST



Patch notes will be available following the maintenance. Thank you in advance for your patience.