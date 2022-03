Det är inte bara Playstations firmware som ställt till med lite problem för Elden Ring-spelare, utan även hackare. Närmare bestämt spelare som utnyttjat en "exploit" för att krascha invaderade pc-spelares spel och teleportera dem till en plats utanför kartan. När drabbade spelare loggar in igen så befinner de sig fortfarande utanför kartan och faller om och om igen mot sin död, vilket givetvis är rätt problematiskt.

Vissa rapporterade att de lyckats teleportera sig till en annan Site of Grace under den korta tid som deras karaktär föll mot sin död. Hur som helst ska problemet nu vara löst från Fromsfoftwares sida, eftersom de släppt en ny, mindre patch som fixar det. Samma patch har även fixat ett problem i Nepheli Loux uppdragsserie, en bugg som fick spelare att oväntat dö nära Bestial Sanctum och en bugg som fick en Ash of War vid namn Endure att inte ha önskad effekt.

Prestandaproblemen som vissa pc-spelare upplever har däremot inte fixats, så vi håller tummarna för att Fromsoftware faktiskt är lösningen på spåren.