Dagen som de flesta väntade sig skulle komma anlände till slut i måndags: Ett nytt Witcher-spel är på gång. Det utannonserades med en bild av en Witcher-medaljong, och spekulationerna om vad det var för djur kom som ett brev på posten. Många spekulerade i att det var en katt, men så visade sig inte vara fallet (åtminstone inte helt och hållet). Istället har CD Projekt Red rett ut det hela och sagt att det rör sig om ett lodjur, alltså en "lynx".

Alla Witchers tillhör nämligen olika skolor som representeras av varsitt djur. De har även sina egna inriktningar, metoder och stridsstilar. Geralt tillhör till exempel School of the Wolf, som över lag anses vara pålitliga och bra på att dräpa monster. School of the Cat har istället rykte om sig att vara blodtörstiga och till och med agera legosoldater och lönnmördare, snarare än bara monsterdödare. School of the Bear-witchers är i sin tur kända för sin styrka och att använda tunga rustningar.

Så vad är då School of the Lynx? Det vet vi i princip inte, eftersom den inte finns i böckerna (precis som många andra skolor som finns i spelen) och heller inte har figurerat i spelen. Söker man efter skolan kan man hitta både beskrivningar och berättelser om dess historia, men märk väl att det rör sig om fan fiction.

Undertiteln på utannonseringsbilden – "A New Saga Begins" – verkar alltså väldigt passande, och det ser onekligen ut som att CD Projekt Red är redo att skriva ett nytt kapitel i Witcher-berättelsen. Frågan är om karaktärer som Geralt och Ciri kommer att finnas med, eller om de väljer att vända blad helt och hållet.