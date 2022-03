Lego Bricktales utannonserades under gårdagen och slog sig direkt in på listan över mina mest efterlängtade spel under 2022. Spelet utspelar sig i en serie mindre dioraman – helt byggda i Lego-klossar – där vi måste lösa diverse pussel och givetvis även bygga en hel del Lego-skapelser.

I utannonseringstrailern ser vi till exempel hur en Lego-figur är fast på en klippavsats, varpå en annan figur måste bygga en helikopter för att komma till hans undsättning. För varje sådant bygge blir man tilldelad en specifik uppsättning Lego-klossar, som man sedan får pussla ihop bäst man vill för att producera något som fungerar. Det hela är fysikbaserat, så bygger man till exempel en obalanserad helikopter lär det hela sluta i en ordentlig krasch där klossarna yr.

Under spelets gång kommer vi att få besöka allt från prunkande djungler och heta öknar till livliga stadskvarter och medeltida slott. Handlingen kretsar kring att man ska hjälpa sin farfar att blåsa liv i sitt nöjesfält – det ska för övrigt innehålla attraktioner som vi själva får vara med och anpassa. Det vankas dessutom gömda samlarobjekt i alla dioraman och möjligheten att förbättra sina gamla byggen i ett sandlådeläge, där vi får tillgång till fler delar.

Utvecklingen står Clockstone för, som bland annat skapat Bridge Constructor-spelen. Spelet ska släppas någon gång under 2022, men det är lite oklart till vilka plattformar. En Steam-sida finns dock, så till pc kommer det åtminstone, men vi kan nog räkna med att det även är menat för konsoler.

Missa heller inte Lego Star Wars: The Skywalker Saga, som gått guld inför släppet nästa månad.