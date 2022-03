Det har under senaste tiden rapporterats att EA och FIFA haft problem att komma överens. Det har handlat om namnlicensen och namnet FIFA i EAs populära fotbollsspels-serie. Enligt Jeff Grubb från VentureBeath har EA nu tröttnat och går vidare utan namnet FIFA. Istället kommer spelet döpats om till EA Sports FC där FC står för ”Football Club”. Grubb berättade detta under podcasten GrubbSnax. Fotbolls-snacket kommer runt 18 minuter in i klippet.

Det är oklart om detta kommer gälla redan från detta år då EA inte har annonserat ut spelet officiellt än. Dock måste vi behandla detta som ett rykte fram till EA själva berättar om namnbytet, men med tanke på vad vi vet om konflikten känns ett namnbyte troligt.