Vi visste redan att uppföljaren till fina A Plague Tale: Innocense hade siktat in sig på 2022 som släppår. Vi vet också att en TV-serie är i görningen, och att den ska regisseras av Mathieu Turi, som bland annat “jobbat med” Inglourious Basterds och 3 Days to Kill. Nu ryktas det att A Plague Tale: Requiem kommer att lanseras redan i juni. Och det är Xbox som är “läckan”.

Ingen officiellt är meddelat, men Xbox store i Storbritannien har listat juni som releasemånad för spelet. En skärmdump från sajten postades på Twitter förra veckan. Allt kan såklart vara en placeholder, till exempel skev man 17 juni 2021 istället för 2022. Nu är tidsangivelsen bortplockad, men det ligger ändå i fas för vad en mindre studio som Asobo kan ha för releasefönster. En listan med achievements har också dykt upp, vilket ger ryktet ytterligare vatten på kvarnen.

A Plague Tale: Requiem has been given a release date of June 17th on the Xbox store.https://t.co/bRsKP3Sg4I #Xbox pic.twitter.com/PQKRp34lBQ