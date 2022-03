EA och Respawn meddelar att man i och med den senaste patchen till gratissspelet Apex Legends, tagit steget in i next gen-världen. Från och med idag 29 mars kan de som har Xbox Series eller PS5 uppgradera spelet och få en mängd grafiska förbättringar. Och fler är att vänta.

The Warriors Collection Event will bring next-gen versions of Apex Legends to PS5 and XSX!



PlayStation players: check out the info below to learn how to update your game 👇

Xbox players: no action is needed. Apex will update via Smart Delivery.



