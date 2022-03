Ryktet stämde - Sony gör om prenumerationstjänsten Playstation Plus. Den befintliga tjänsten slås ihop med speltjänsten Playstation Now under det gemensamma namnet Playstation Plus, som delas upp i tre prisnivåer med olika utbud av spel i varje.

Det ser dock inte ut som att Sony gör "ett riktigt" Game Pass, det vill säga lägger ut sina egna spel på tjänsten samma dag de har butikspremiär (vilket Microsoft gör med alla Xbox-spel på Game Pass). Vid premiären i sommar kan du se fram mot titlar som Death Stranding, God of War, Returnal, Spider-Man och Miles Morales, Mortal Kombat 11, med flera. Men det sägs inget om den senaste tidens egna stortitlar, t.ex. Horizon Forbidden West. Mer information kan förstås komma innan premiären, men i nuläget ser det alltså inte ut som att Sony kommer använda ett av de starkaste Game Pass-lockbetena.

Nya Playstation Plus kommer finnas i tre prisnivåer, där de två dyrare ger tillgång till 400 respektive 740 spel, både från Playstations egna studior och tredjepartsutvecklare. Mellannivån ger PS4- och PS5-spel, medan den dyraste adderar titlar från PS, PS2, PS3 och PSP. Alla priser i tabellen nedan, men svenska priser blir uppskattningsvis 90, 140 respektive 170 kronor per månad, eller 600, 1 000 och 1 200 kronor per år. Möjligen någon tia högre.

PS Plus Essential

Är samma sak som nuvarande PS Plus, det vill säga: Två nedladdningsbara spel per månad

Rabatter

Cloud-lagring för saves

Online-spelande

8,99 eur/mån, 24,99 eur/kvartal, 59,99 eur/år PS Plus Extra Allt ovan, plus 400 nedladdningsbara spel från PS4 och PS5 från både Sony- och tredjepartsstudior.

13,99 eur/mån, 39,99 eur/kvartal, 99,99 eur/år PS Plus Premium Allt ovan, plus ytterligare 340 spel.

PS3-spel via streaming

PS- och PS2-spel, kan laddas ner eller streamas

Cloud-streaming av spel från PS, PS2, PSP och PS4 till PS4, PS5 och pc. Gäller bara vissa regioner, däribland Sverige.

Tidsbegränsade trial-versioner av spel. Vilka dessa är eller hur länge framgår ej än.

19,99 eur/mån, 49,99 eur/kvartal, 119,99 eur/år

Sony börjar lansera den nya tjänsten i delar av Asien i juni, följt av bland annat Europa. Vi får inga datum, men man siktar på att ha lanserat i de flesta nuvarande Playstation Network-regioner innan halvårsskiftet.

Källa: Playstation-bloggen