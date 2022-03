Igår avslöjade Sony till slut sin nygamla prenumerationstjänst Playstation Plus, som är en sammanslagning av gamla Playstation Plus och Playstation Now. Sony hoppas givetvis locka till sin ännu fler användare till tjänsten, men Playstation-chefen tror inte att man kan räkna med att såna här prenumerationstjänster i spelvärlden kommer att bli lika dominerande som till exempel Netflix blivit i film- och seriebranschen.

I en intervju med Gamesindustry säger han att de nu inte bara har möjlighet att locka fler Playstation Plus-prenumeranter, utan även få de existerande 48 miljonerna Playstation Plus-prenumeranterna att uppgradera till Extra- eller Premium-varianterna.

Men trots det redan höga antalet prenumeranter och att han tror att det kommer fortsätta växa, tror inte Ryan att dessa typer av prenumerationstjänster kommer att nå samma höjder som till exempel Spotify eller Netflix.

Istället tror han att live service-formatet verkligen kommer att bli framgångsrikt. Detta eftersom spelen som använder det vänder sig specifikt till personerna som spelar de individuella titlarna. Han går till och med så långt som att säga att detta till stor del är vad som gett bränsle till den enorma tillväxt som spelindustrin upplevt under de senaste tio åren.

Han spår att trenden med live service-spel kommer att fortsätta, och anser även att denna modell lämpar sig bättre för den typ av underhållning som Playstation levererar. Med andra ord är det inte konstigt att Playstation planerar att släppa fler än tio live service-spel innan 2026. Han påpekar dock att valfrihet är viktigt och att deras nya tjänst erbjuder många förbättringar.