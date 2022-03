Fallout som tv-serie händer, det har vi kunnat läsa och gotta oss åt sedan utannonseringen 2020. Nu senaste fick vi veta att man rollbesatt karaktären “ghoul”, och att det är finfina skådisen Walton Goggins som skrivit på för Amazons apokalyptiska tv-adaption. Nu har vi fått ytterligare ett namn.

Ella Purnell är kanske mest känd för sin roll i Yellowjackets, en omtyckt Paramount+-serie som inte har fått så mycket uppmärksamhet här i Sverige. Ännu. Purnell har även gjort rösten till figuren Jinx i League of Legends-serien Arcane, samt medverkat i Zack Snyders film Army of the Dead.

Purnell ska ha en större roll i serien, men vi vet inte vem eller vad hon kommer att gestalta. Variety skriver dock några rader som får oss att tänka på en godhjärtat, klassisk amerikansk helyllesjäl (den där påfrestande typen), som dock kommer att bita ifrån när det väl gäller:

“According to sources, however, her character is described as upbeat and uncannily direct with an all-American can-do spirit. But an intensity in her eyes says she might just be a tiny bit dangerous.”

Amazon har sagt att serien ska börja produceras i år, så det lär dröja innan vi får se klipp.