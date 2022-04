The Matrix Awakens var en demo-upplevelse till Playstation 5 och Xbox Series X som verkligen blev en snackis när den släpptes i december. Den bestod av en actionsekvens och därefter en vidöppen stad som vi kunde utforska lite hur vi ville.

Även om det inte fanns någon egentlig spelmekanik så var detaljrikedomen smått fantastisk. Pc-spelare blev tyvärr utan, men i och med att Unreal Engine 5 nu är officiellt lanserad kan man ladda ner upplevelsen även på dator.

Epic har tyvärr inte släppt demon som en fristående nedladdning, utan istället måste man ladda ner den via Unreal Engines marknadsplats och sedan starta den via själva spelmotorn. För oinsatta kan det vara lite bökigt, och projektet väger dessutom in på runt 90 GB.

Utvecklaren Victor Careil har dock paketerat det hela och tillhandahållit en nedladdning på betydligt behändigare 18 GB, som han laddat upp på ett par olika ställen. Som alltid ska man dock vara försiktig med vad man laddar ner från mer eller mindre okända källor på nätet.

Det ska även tilläggas att detta bara är den öppna stadsdemon, eftersom actiondelen inte har släppts på pc.