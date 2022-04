Inga nyheter är bra nyheter, brukar det heta. Men! När det tystnar kring kommande spel brukar en försening vara nära till hands. Switch-exklusiva Mario + Rabbids Sparks of Hope avslöjades i somras och sedan dess har vi inte mycket. Om ens något. Då det nyligen stod klart att Breath of the Wild-uppföljaren missar 2022 vore det ju trist om Switchen blev utan ytterligare ett spel i år.

Men icke! Åtminstone inte om vi ska tro Nate the Hate-podcasten, som haft rätt förut. Enligt Nate ska Mario + Rabbids Kingdom Battle-uppföljaren släppas lagom till den så lukrativa julhandeln.

I så fall får det i dagsläget sällskap av Pokemon Scarlet och Violet. Andra Switch-exklusiva titlar som potentiellt kan släppas i höst och vinter är Splatoon 3 och Bayonetta 3. Den som lever får se.